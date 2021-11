Reggio Calabria. Perna lascia la Giunta: Falcomatà scorretto

“Occorrono chiarimenti dentro la maggioranza”

(DIRE) Reggio Calabria, 21 nov. – “Falcomatà è stato scorretto. Credo gli sia mancato il coraggio. Non credo abbia fatto quell’atto a cuor leggero. Credo che bisogna chiarire ora dentro la maggioranza”. Così l’ex vicesindaco di Reggio Calabria Tonino Perna annunciando oggi la sua decisione di rinunciare all’incarico di assessore assegnatogli venerdì scorso, poco prima della condanna del sindaco Giuseppe Falcomatà al processo Miramare che ha prodotto la sospensione per gli effetti della Legge Severino. “Dobbiamo fare un discorso politico – ha aggiunto Perna – qual è il senso di questa sostituzione con l’assessore all’Ambiente (Paolo Brunetti, ndr). Fosse stato quello che aveva dato i migliori risultati, a differenza mia, poteva avere un senso. Poteva avere un senso farlo un mese fa – ha concluso – e non prima della sentenza”. (Mav/Dire) 17:07 21-11-21