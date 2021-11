Covid. Toti: Senza no vax non servirebbe super green pass

(DIRE) Genova, 23 Nov. – “I posti letto occupati ad oggi in Liguria sono l’8% del totale in terapia intensiva e il 7% in media intensità. Sono, infatti, 18 i ricoverati in terapia intensiva e di questi 15 non sono vaccinati. Senza l’incidenza dei no vax, i posti letto occupati in terapia intensiva i sarebbero soltanto tre e non saremmo qui a parlare di green pass differenziato perché saremmo molto lontani dalla zona gialla”. Così, in una nota, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “I vaccini sono l’unica arma che abbiamo per sconfiggere la pandemia e gran parte dei liguri ha capito che questa è la strada da seguire, tanto che il numero dei vaccini somministrati giornalmente è in crescita e oggi sono stati 8.308- prosegue il governatore- sono anche più di 32.000 le prenotazioni effettuate per le terze dosi, in poco più di 24 ore, nella fascia di popolazione tra i 40 e i 59 anni, per un totale di circa 261.000 dosi prenotate in tutte le fasce d’età”. Intanto, fa sapere la Regione, a seguito delle indicazioni ricevute ieri da Alisa, Liguria Digitale ha sbloccato le prenotazioni per soggetti con tampone positivo e successiva somministrazione di una dose di vaccino, entro un lasso temporale di 6-12 mesi dal tampone stesso: il totale delle persone che potranno effettuare la prenotazione è di 36.550, di queste solo 24.731 possono già prenotare la terza dose perché rientrano nelle fasce d’età abilitate ed entro domani riceveranno un sms che inviterà a prenotare l’appuntamento. (Sid/ Dire) 18:33 23-11-21