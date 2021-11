Roma, la musica jazz risuona fra i lotti di San Basilio

Nel weekend del 4-5 Dicembre

(DIRE) Roma, 23 nov. – I cortili dei lotti delle case popolari di San Basilio diventano una location d’eccezione per le esibizioni live di alcuni tra i migliori musicisti della scena jazz romana. ‘Made in Roma Est’ e Circolo Arci ‘Poppyficio’ presentano ‘Made in San Basilio – Lotti in musica’ Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre. Una manifestazione, completamente gratuita, che si propone di coinvolgere gli abitanti del quartiere ma anche quanti vorranno scoprire un’area periferica della città in una forma insolita e con una colonna sonora inedita. “Tra grandi cortili, pini secolari e i murales di Liquen, Blu, Iacurci e molti altri, saranno tanti i musicisti che si esibiranno alla prima Jazz outdoor exhibition nel quartiere di San Basilio – si legge sul comunicato dell’evento – un appuntamento da non perdere seguendo la mappa di un percorso itinerante che farà tappa in diversi lotti”. Oltre ai concerti di musica jazz e ai dj set, per la giornata di Domenica 5 D icembre sono previsti dei laboratori di missaggio e di costruzione di strumenti musicali dedicati ai più giovani. L’evento è organizzato da ‘Made in Roma Est’ e Circolo Arci ‘Poppyficio’, grazie al contributo di Fondi SIE – Fondi strutturali e di investimento Europei per lo sviluppo, con il patrocinio del Municipio IV, in partnership con Biblioteche di Roma, Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi, ATER Roma. (Mrc/ Dire) 20:55 23-11-21