Covid. Fontana: Ospedale Fiera non apre, solo ci portiamo avanti

(DIRE) Milano, 02 Dic. – “Apre l’ospedale in Fiera é un’affermazione sbagliata. Iniziamo a portarci avanti, noi ci prepariamo speriamo di non doverlo aprire mai”. Il governatore della Lombardia Attilio Fontana parla con convinzione, sperando davvero di non dover vedere nessuna crescita esponenziale dei ricoveri. “Confidiamo- aggiunge a margine della presentazione degli eventi natalizi in Piazza Città di Lombardia- che la situazione grazie alla campagna vaccinale si stia ridimensionando”. Nonostante ciò, la Regione decide di essere previdente e di organizzare una possibile riapertura del polo in Fiera: “Noi ci prepariamo, saremo folli se non ci preparassimo”. (Iaz/ Dire) 18:17 02-12-21