Taranto. In auto con un passamontagna, coltelli e due asce: denunciato

Commissariato di Manduria, hanno denunciato un uomo del posto di 53 anni per porto di oggetti atti ad offendere. Durante uno dei tanti servizi di controllo del territorio anche nelle località limitrofe al comune messapico, gli agenti della Volante, transitando nella zona di Uggiano Montefusco, hanno scorto un uomo all’interno di un auto travisato da un passamontagna. La sua auto era ferma a bordo strada tra un Ufficio Postale, al momento chiuso ed un negozio di alimentari. I poliziotti estremamente insospettiti da questa inusuale presenza si sono avvicinati con circospezione per un accurato controllo. Fermato e messo in sicurezza il conducente dell’auto, gli agenti hanno recuperato nel portabagagli due asce un grosso coltello da pesca ed altri due coltelli da cucina con lame lunghe rispettivamente 10 e 12 cm. Tutti gli oggetti recuperati ivi compreso il passamontagna, sui quali il 53enne non ha saputo forniture una plausibile spiegazione circa il suo possesso sono stati posti sotto sequestro.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Taranto/articolo/126061a8b58dc2a84429815958