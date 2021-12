La Fucina delle Muse presenta “Notorius” su Gold Tv

Sabato 11 Dicembre alle ore 21.00, in prima serata su Gold Tv va in scena lo spettacolo evento dedicato alle donne e all’arte

Storytelling e talk show, questi alcuni degli ingredienti del programma prodotto da La Fucina delle Muse che andrà in onda Sabato 11 Dicembre alle ore 21.00 su Gold TV. Una puntata unica per raccontare, attraverso la letteratura e la danza, storie di donne forti, tenaci, coraggiose capaci di sfidare la società e combattere apertamente per i diritti civili, donne che hanno saputo cambiare il corso degli eventi ma anche aneddoti e vicende di donne che hanno lottato nell’ombra e di cui, ancora oggi, si parla troppo poco. Uno spettacolo unico nel suo genere, un viaggio in rosa dall’antica Grecia ai giorni nostri, raccontato attraverso la letteratura e la danza, per disegnare le mille sfaccettature dell’universo femminile. A fare gli onori di casa la giornalista Erika Gottardi che duetterà e dialogherà con gli ospiti in studio ed in collegamento esterno.

Protagonisti sul palco di Notorius, l’ideatrice, autrice e direttrice artistica Barbara Gottardi e tantissimi grandi personaggi della musica, dello spettacolo, del teatro, della danza e che interverranno sulla storia dell’emancipazione femminile vista, però, con gli occhi dell’arte. Il corpo di ballo, Haraka Project, interpreterà una breve antologia letteraria attraverso sei balletti dedicati a Saffo, Christine de Pizan, Gaspara Stampa, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf e Marguerite Duras. Ogni esibizione sarà accompagnata da un video realizzato dal giovane graphic designer Alessandro Paolini.

Matteo Sica, giovane promessa del panorama musicale italiano si esibirà con due brani dal titolo “Ti porterei” e “Per tutte le volte”.

Presenti in puntata Alessandro Gatta (giornalista), Alfonso Lombardi (Direttore Artistico dell’Accademia Praeneste), Anton Giulio Grande (stilista), Armando Terribili (storico della moda), Branko Tesanovic, (ballerino), Carmine Sabbatella (pittore e scultore), Isel Fitò (make up artist), Lara Ferrara (giornalista), Laura Mancini (scrittrice) Maria Berardi (regista) Mariangela Celli (lifestyle blogger) Paolo Di Pofi (Hair & make up stylist), Rosa Parmentola (costumista), Sara Lauricella (Produttrice di artisti musicali), che interverranno su tematiche di attualità e raccontandoci anche storie tratte dalle loro esperienze artistiche.

Interverranno in collegamento: Massimo Montebove, Responsabile Comunicazione nazionale presso SILP CGIL Polizia, Tobias Fior, scrittore e dannunzista e Valentina Ottaviani, influencer e blogger.

La scenografia sarà impreziosita dalle opere della pittrice e scultrice Antonella Squillaci, che porterà in scena alcune delle sue ultime creazioni dedicate alla universalità dell’amore. La regia è affidata a Luciano Morelli e la fotografia di scena a Marco Serri. L’ambientazione sonora per le sigle di inizio e fine è stata curata dal producer DAEV.