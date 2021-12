Reggio Calabria. In Consiglio Comunale presentata la nuova Giunta

Surroga Consiglieri sospesi. In aula la discussione debiti fuori bilancio

(DIRE) Reggio Calabria, 13 Dic. – Con la presentazione in aula consiliare della nuova Giunta Comunale di Reggio Calabria, da parte del sindaco facente funzioni Paolo Brunetti (Italia viva), sono iniziati i lavori del Consiglio Comunale convocato per la presa d’atto della sospensione dei consiglieri sospesi dopo la condanna in primo grado al processo Miramare e la relativa surroga. I consiglieri sospesi sono: Armando Neri (Reset), Saverio Anghelone (Cambiamo), Giuseppe Marino (PD) e Antonino Zimbalatti (Psi). I Consiglieri subentranti sono rispettivamente: Lavinia Marino, Teresa Pensabene, Gianluca Califano e Antonio Ruvolo. La nuova giunta, sostenuta dal centrosinistra, che si presenta all’esame del primo Consiglio comunale è composta da: Rocco Albanese (PD) riconfermato, Domenico Battaglia (PD), Irene Vittoria Calabrò (PSI) riconfermata, Demetrio Delfino (Dpm) riconfermato, Francesco Gangemi (civiche), Angela Martino (PD), Lucia Anita Nucera (PD) e Giuseppina Palmena (Dpm) riconfermata.

Con l’atto di nomina sono state assegnate anche le deleghe di giunta: a Rocco Albanese Lavori Pubblici, Sistema idrico integrato, esecuzione grandi opere, cimiteri; a Domenico Battaglia Pianificazione territoriale e urbana sostenibile, Programmazione progetti strategici, edilizia, vigilanza e demanio marittimo, mobilità e trasporti, porto e aeroporto, area Integrata dello Stretto, smart city; a Irene Vittoria Calabrò Programmazione finanziaria e bilancio, Cultura e turismo; a Demetrio Delfino Welfare e politiche della famiglia; a Francesco Gangemi Affari gGenerali e personale, tributi, Gestione del patrimonio comunale, piano delle alienazioni e dismissioni, edilizia residenziale pubblica, società partecipate; a Angela Martino Attività produttive, Imprenditoria giovanile, Lavoro, Politiche di genere, Università; a Lucia Anita Nucera Istruzione, edilizia scolastica e impiantistica sportiva scolastica, Minoranze linguistiche, Cooperazione internazionale per la promozione dei diritti umani; a Giuseppina Palmenta Polizia municipale, legalità e sicurezza, Europe direct, Politiche giovanili, Istituti di partecipazione. Tutti gli altri punti in discussione riguardano debiti fuori bilancio. (Mav/Dire) 19:24 13-12-21