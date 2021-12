Turismo. FTO aderisce a programma europeo per sostenibilità PMI

Roma, 13 Dic. – La Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio aderisce al progetto ‘Eu Sustour’ che promuove l’adozione di strumenti e pratiche di sostenibilità tra agenti di viaggio e tour operator. “Nell’ambito del progetto, almeno 175 imprese europee otterranno supporto tecnico e lavoreranno per la certificazione Travelife e per l’introduzione di strumenti di gestione del carbonio, della plastica e della supply chain. Il programma- spiega una nota- è sostenuto finanziariamente dal programma UE COSME, a sostegno della competitività del settore delle PMI europee. Il turismo sostenibile non è più un prodotto o un mercato di nicchia. Tutti i tipi di turismo possono e devono essere resi più sostenibili e tutti gli attori della catena del valore del turismo, inclusi agenti di viaggio e tour operator, hanno un ruolo fondamentale da svolgere in questa trasformazione. In qualità di intermediari tra i turisti e le imprese turistiche, i tour operator e gli agenti di viaggio possono influenzare le scelte dei consumatori, le pratiche dei fornitori e lo sviluppo delle destinazioni”. Franco Gattinoni, presidente della Fto di Confcommercio, ha dichiarato: “Incoraggiamo i nostri membri a sfruttare le opportunità fornite da questo progetto e a contribuire passo dopo passo a un turismo più sostenibile. In qualità di attore importante della catena del valore del turismo, abbiamo la responsabilità condivisa di gestire il turismo in modo sostenibile per le generazioni presenti e future”. (Com/Tar/ Dire) 12:40 13-12-21