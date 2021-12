Covid. Omicron, Austria: Quarantena 14 giorni e mascherine a casa

(DIRE) Roma, 15 Dic. – Anche se in Austria la variante Omicron del Sars-CoV-2 non registra ancora i numeri della Gran Bretagna (a Londra rappresenta già il 40% di tutte le infezioni secondo quanto riferito lunedì dal ministro britannico della Sanità Sajid Javid), il Paese ha deciso di correre ai ripari con regole più stringenti. A fare da apripista è la capitale, Vienna, dove le nuove regole sono state introdotte a partire da scuole e asili nido: quarantena per 14 giorni in caso di contatto con sospetto caso Omicron, regola che vale anche per chi è stato vaccinato o è guarito dal Covid, e divieto di terminare anticipatamente l’isolamento grazie al tampone. Uno standard che probabilmente dalla capitale sarà poi implementato in tutto il Paese. Non solo. Secondo quanto riportano agenzie di stampa austriache, i genitori sono stati informati in una lettera che se in classe si verifica un semplice sospetto di caso Omicron, il bambino dovrebbe immediatamente sottoporsi a un test molecolare, anche senza sintomi, e tutti i membri della famiglia dovrebbero indossare protezioni per bocca e naso durante l’intero periodo di quarantena. In particolare si consiglia una mascherina chirurgica per i bambini fino a 14 anni e una maschera Ffp2 per genitori e bambini dai 14 anni in sù. Ai genitori sarebbe inoltre consigliato di non mangiare allo stesso tavolo del bambino durante il periodo di quarantena e di non condividere il bagno. Al 13 dicembre, secondo i dati dell’Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, in Austria i casi segnalati di Omicron sarebbero 17. (Mab/Dire) 17:54 15-12-21