Prato. Furti: arrestati due ladri di Rolex

Verso la mezzanotte di ieri 16 Dicembre, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Prato, nel corso di uno specifico servizio attuato per contrastare le rapine in strada, hanno arrestato due giovani pregiudicati, un albanese ed un italiano di origini campane, rispettivamente di 25 e 29 anni, fermati immediatamente dopo aver tentato di rapinare un imprenditore cinese del proprio rolex, aggredendolo mentre rientrava nella propria abitazione in zona Fontanelle, dove lo attendevano.

Pur di impossessarsi dell’orologio, i malviventi non esitavano ad utilizzare uno spray urticante ed a malmenare la vittima, che tuttavia opponeva energica resistenza, inducendoli quindi a fuggire a mani vuote. Non si esclude che l’imprenditore fosse stato pedinato già nei giorni scorsi per studiarne le abitudini.

I Carabinieri, con autovettura “civetta”, hanno intercettato il mezzo utilizzato dai rapinatori per la fuga a poca distanza dal luogo del fatto, inseguendoli e bloccandoli su Viale Leonardo Da Vinci. Nel corso dell’operazione, i militari hanno sequestrato il veicolo utilizzato dai malviventi, nonché la somma contante di 4.000 euro, trovata in loro possesso.

Gli arrestati sono stati associati presso la locale Casa Circondariale su disposizione del P.M. di turno Dott. Lorenzo Boscagli, della Procura della Repubblica di Prato, che ha assunto la direzione delle indagini. La vittima, trasportata presso il locale pronto soccorso, in seguito al violento tentativo di rapina, riportava la lussazione della spalla e traumi vari sul volto, giudicati guaribili in 30 giorni. (foto di repertorio)