08.15 – Questa mattina all’alba, la Polizia Postale di Ancona ha tratto in arresto un uomo di 49 anni per detenzione di oltre un milione di foto e video pedopornografici ritraenti minori tra i 6 anni ed i 13 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. A darne notizia la Polizia di Stato sulla sua pagina ufficiale di Twitter.

