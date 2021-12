La sinistra vince le elezioni in Cile. Nello stato Sudamericano trionfa Gabrile Boric contro il candidato conservatore José Antonio Kast. Il neo Presidente ha vinto con uno scarto di ben 11 punti percentuali sospinto da un’affluenza record per il Cile: oltre il 50% degli aventi diritto. Gabrile Boric, a soli 36 anni, è il più giovane Presidente che ci sia mai stato nel Governo di Santiago, il suo insediamento ufficiale è previsto per l’11 di Marzo 2022.

FR