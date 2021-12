Bari, Polizia arresta un 19enne con 23 kg di fuochi pirotecnici proibiti

I poliziotti dell’UPGSP della Questura di Bari, artificieri, cinofili anti-esplosivi e volanti, hanno arrestato un barese incensurato 19enne

Nei giorni scorsi, in zona Europa, gli agenti dell’UPGSP della Questura hanno arrestato un barese incensurato 19enne per il reato di detenzione illegale di esplosivi. I poliziotti di un team della Squadra artificieri, con quelli della volante di zona e di un team dell’Unità Cinofila, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane barese, che ha consentito di rinvenire e sequestrare fuochi pirotecnici categoria F4, ritenuti illegali e pericolosi, per un peso complessivo di 23 kg. Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità Giudiziaria competente.