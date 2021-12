Salerno: chiama il “117” per chiedere aiuto. I Finanzieri in soccorso di un anziano solo ed invalido

Nei giorni scorsi è pervenuta, tra le tante che, come ogni giorno, arrivano al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, la telefonata di A.V. Stavolta però non si è trattato di una segnalazione per denunciare presunti “torti” o “abusi” fiscali, ma una vera e propria richiesta di aiuto. Il salernitano, residente nel quartiere Carmine, ha deciso di rivolgersi al numero di pubblica utilità “117”, riferendo di avere in quel momento una difficoltà. Così, dopo essere stato tranquillizzato dagli operatori della Sala Operativa, è stata allertata una pattuglia di Baschi Verdi del Gruppo di Salerno, impegnata in un servizio di controllo del territorio, che prontamente si è recata presso l’abitazione dell’anziano signore.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato la casa completamente allagata – causa una perdita d’acqua dalla caldaia – e pertanto dapprima hanno aiutato l’anziano ad asciugare il pavimento bagnato, dopodichè hanno provveduto all’acquisto di una spesa di generi alimentari e medicinali. Solo dopo essersi assicurati che di lì a poco sarebbe intervenuto un idraulico per effettuare le necessarie riparazioni, dopo avergli fatto ancora un po’ di compagnia, le Fiamme Gialle hanno ripreso le operazioni di pattugliamento. Nel pomeriggio, un’altra pattuglia si è nuovamente recata presso l’abitazione dell’uomo, visibilmente contento di accogliere i Finanzieri, ai quali ha raccontato per più di un’ora la sua lunga vita, ripercorrendone tutti i momenti.

Con commozione ha raccontato della sua esperienza come Ufficiale dell’Aeronautica militare, l’amore verso la moglie e la sua scomparsa. Al termine della visita, il novantenne ha ringraziato i militari e la Guardia Finanza con un forte abbraccio “virtuale”, nel pieno rispetto delle prescrizioni imposte dalla normativa anti-contagio e con la promessa di ritornare per scambiare “due chiacchiere”. Un gesto, questo, di straordinaria umanità, che dimostra ancora una volta come la Guardia di Finanza sia sempre vicino ai cittadini e che evidenzia sempre di più il grande senso di solidarietà che anima il Corpo nei servizi istituzionali che quotidianamente svolge per la Comunità.

comunicato stampa Guardia di Finanza Comando Provinciale Salerno