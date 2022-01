Covid. Reggio Calabria, Comune: tamponi processati nelle 24 ore

“Evitare l’abuso di questo strumento, occorre vaccinarsi”

(DIRE) Reggio Calabria, 14 Gen. – Sul fronte delle tempistiche dei tamponi, l’ASP tornerà presto a processarli nell’arco delle 24 ore, in virtù dell’ordinanza regionale che ha reso nuovamente validi quelli rapidi effettuati presso le farmacie. E’ quanto emerso dalla riunione della commissione Salute del Comune di Reggio Calabria incontrando il direttore del dipartimento Prevenzione dell’ASP Sandro Giuffrida, che ha illustrato lo stato dell’arte rispetto alla gestione dell’emergenza in atto, con particolare riferimento alle criticità legate alla fase di screening mediante i tamponi.

La commissione, riporta una nota del Comune, ha anche invitato i cittadini alla massima responsabilità da parte di tutti, limitando di abusare dello strumento dei tamponi per evitare di ingolfare i laboratori, osservando scrupolosamente tutte le misure in vigore per il contenimento dei contagi e da ultimo, iniziare o completare il proprio percorso vaccinale. (Com/Mav/Dire) 19:15 14-01-22