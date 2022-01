Napoli. Manfredi: capacità riscossione più bassa d’Italia

“È del 27%. Incrocio dati per sconfiggere evasione”

(DIRE) Napoli, 21 Gen. – “Noi abbiamo la riscossione più bassa d’Italia: siamo al 27% delle tasse riscosse, oltre al debito pro capite più alto d’Italia. Il governo ci chiede un impegno sulla riscossione che negli ultimi anni ha dato esiti veramente molto negativi, tra i 20 e i 30 milioni all’anno, una cifra veramente irrisoria”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, intervenendo in merito a quanto prevede il ‘Patto per Napoli’, tema che sarà al centro della seduta monotematica del Consiglio comunale. “Dobbiamo lavorare in primo luogo sulla base informatica. Oggi – chiarisce il sindaco – non c’è una base dati affidabile. Utilizzando le tecnologie, e con l’aiuto di guardia di finanza e agenzia del territorio, incroceremo le banche dati per far emergere tanta elusione della base imponibile. Noi abbiamo due problemi: la base imponibile non completa, perché ci sono persone che non sono proprio registrate, e poi c’è il problema di chi è registrato e non paga”. (Nac/Dire) 12:35 21-01-22