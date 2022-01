07-30 – Un fortissimo terremoto di magnitudine 6.3 è stato registrato in Alaska, nei pressi della cittadina di Unalaska, alle 05.17 ora locale. L’epicentro è stato individuato nel sottosuolo alla profondità di 3 km. Nessun allarme tsunami. Il terremoto è avvenuto nella zona delle Fox Islands, Aleutian Islands, United States non è stato un evento isolato ma in quanto si sono verificate altre scosse importanti negli ultimi due giorni.

