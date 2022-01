Donne. Bonetti: non c’è sviluppo per UE senza parità di genere

La Ministra oggi alla conferenza dei Ministri UE delle pari opportunità

(DIRE) Roma, 31 Gen. – “Non può esserci sviluppo per l’Europa se non scegliamo di dare una spinta all’empowerment delle donne e raggiungere in tutti i campi una vera parità di genere. Le donne sono leva fondamentale dell’Europa che vogliamo essere e costruire”. Così in un post su Facebook la ministra per le Pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti. “Oggi alla Conferenza dei Ministri Ue delle pari opportunità ‘L’autonomisation économique des femmes: clé de l’égalité réelle entre le femmes et les hommes’ ho ribadito il sostegno deciso del governo in questa direzione, già con forza affermata dall’Italia nel G20. Lo certifica la Strategia nazionale per la parità di genere che abbiamo adottato- prosegue Bonetti- con l’investimento nel lavoro delle donne, nei servizi educativi e nell’imprenditoria femminile, nella trasparenza salariale, la certificazione per la parità di genere nelle aziende, le condizionalità e premialità nei bandi e negli appalti pubblici per favorire l’assunzione di donne e giovani, nel contrasto alla violenza maschile sulle donne con percorsi che ne promuovano l’indipendenza economica, con tutto il FamilyAct. Sono grata- si legge infine- per l’incontro di oggi alla presidenza francese, alla ministra Élisabeth Moreno, alla commissaria Helena Dalli e a tutte e a tutti i miei colleghi nell’Ue: il percorso che insieme stiamo costruendo è decisivo, è il futuro di un’Europa di tutte e di tutti”. (Red/ Dire) 12:56 31-01-22