Vaccino. Figliuolo: “A Gennaio oltre 17 mln di somministrazioni”

(DIRE) Roma, 1 Feb. – “Nel mese di gennaio sono state effettuate, in totale, oltre 17 milioni di somministrazioni, con una media di 548 mila al giorno. Il numero aggiornato di persone destinatarie della dose booster è pari a 42,52 milioni, di cui il 78,82% è già stato raggiunto (33,5 milioni). Con riferimento alla popolazione over 12, l’87,7% ha effettuato la doppia dose, mentre il 92,62% è stato raggiunto da almeno una dose o è guarito da al massimo 6 mesi”. È quanto si legge in una nota a firma della struttura del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo. Nel testo è inoltre riportato che “in ambito pediatrico (fascia di età 5-11 anni), il numero di bambini raggiunti da prima dose è pari al 32,52%. Sul fronte delle consegne di vaccini mRNA, il flusso verso le regioni è costante e nella settimana 1-7 febbraio saranno distribuite oltre 3,3 milioni di dosi, che si aggiungono ai quasi 8 milioni in giacenza alle regioni/province autonome, includendo sia le dosi per adulti che quelle pediatriche”. (Com/Fde/ Dire) 12:30 01-02-22