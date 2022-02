Riforme. Letta: nessuna tentazione presidenzialista

(DIRE) Roma, 5 Feb. – “Nessuna tentazione presidenzialista. Utile e legittimo che di fronte a messaggi presidenziali dal forte contenuto istituzionale il Parlamento discuta e prenda impegni. Successe con Ciampi e Napolitano. Che alle ovazioni seguano i fatti è un bene per la credibilità della politica” Lo scrive sui social Enrico Letta, parlando dell’agenda Mattarella sulle riforme, replicando a un commento di ieri, sempre via social, della politologa Sofia Ventura che rivolgendo ai vertici del PD aveva scritto: “Comunque la nostra è una repubblica parlamentare e il Presidente della Repubblica non dà l’indirizzo politico. Così, volevo ricordarlo al Partito democratico che vorrebbe impegnare il parlamento sugli indirizzi (sic!) dati dal presidente nel suo discorso. #Letta #Serracchiani #Malpezzi”. (Mar/ Dire) 19:37 05-02-22