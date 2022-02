Calabria: Oggi eseguiti 7.725 tamponi per covid-19

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 213.9715 (+7.725). Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6.931 (60 in reparto, 6 in terapia intensiva, 6.865 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 19.610 (19.395 guariti, 215 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 11.345 (131 in reparto, 12 in terapia intensiva, 11.202 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 32.786 (31.933 guariti, 853 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 2.824 (27 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2.797 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16.292 (16.121 guariti, 171 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 12.468 (106 in reparto, 13 in terapia intensiva, 12.349 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 65.280 (64.673 guariti, 607 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 12.351 (15 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12.336 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10.517 (10.371 guariti, 146 deceduti)

L’Asp di Cosenza comunica 208 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

