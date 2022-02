Italiani presenti in Ucraina invitati a rientrare in patria

La tensione in Ucraina per le frizioni tra Russia e Nato diviene sempre più pericolosa. Appena ieri il Ministro degli Esteri italiano, Luigi di Maio, ha così dichiarato: “Ho presieduto questo pomeriggio una riunione operativa all’Unità di Crisi della Farnesina sulla situazione in Ucraina. Abbiamo deciso di invitare, in via precauzionale, tutti i cittadini italiani presenti in Ucraina a rientrare nel nostro Paese con mezzi commerciali e a posticipare tutti i viaggi verso l’Ucraina. Un’altra decisione che abbiamo preso è quella di far rientrare tutto il personale non essenziale della nostra sede diplomatica a Kiev. La nostra Ambasciata resta, però, pienamente operativa.

In questi giorni ho avuto colloqui con i miei omologhi europei e con il ministro degli Esteri russo Lavrov. Lavoriamo tutti per evitare una escalation nella crisi ucraina. L’Unità di Crisi del In questi giorni ho avuto colloqui con i miei omologhi europei e con il ministro degli Esteri russo Lavrov. Lavoriamo tutti per evitare una escalation nella crisi ucraina. L’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in queste settimane ha svolto una missione di ricognizione per comprendere appieno la situazione sul campo. L’Italia riconosce pienamente l’integrità territoriale dell’Ucraina ed è impegnata in stretto raccordo con gli alleati Nato e UE nella definizione di una posizione di fermezza e – al contempo – nel perseguimento di una soluzione diplomatica della crisi attraverso il mantenimento di canali di dialogo con Mosca, nell’auspicio che arrivino segnali concreti di de-escalation“.

