Occhiuto: “fare di Gambarie un centro d’eccellenza per tutta la regione”

L’impegno del Presidente della Regione durante la sua visita guidata dall’On. Cannizzaro

L’On. Francesco Cannizzaro, deputato forzista a Montecitorio, ha “chiacchierato” ieri, in diretta social, con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. “Location” dell’incontro insolita ma incantevole, il tragitto della seggiovia sulla pista Telese a Gambarie d’Aspromonte.

Cannizzaro ha tenuto a far da guida al Presidente a Gambarie per far conoscere meglio quelle che sono le potenzialità, in gran parte ancora non espresse, della località turistica montana reggina.

La montagna incontaminata aspromontana, il suo ecosistema ed il suo panorama hanno colpito Occhiuto. “Un posto incantevole, un panorama straordinario, che merita di essere sviluppato. Una delle priorità del governo regionale, sulla provincia di Reggio Calabria, sarà sviluppare ulteriormente questi impianti e fare di Gambarie un centro d’eccellenza per tutta la regione“. Questo il commento e l’impegno assunto dal Presidente durante il video che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni.

FR