Sanità. Sileri: Da Ministero più risorse per recupero liste attesa

(DIRE) Roma, 16 Feb. – “I dati scientifici, di un gruppo di collaborazione tra chirurghi di tutto il mondo, hanno mostrato su 61 Paesi un calo cospicuo di tutta l’attività chirurgica a causa del Covid: gli interventi mancati durante la pandemia sono un problema che riguarda moltissimi servizi sanitari nazionali. Avere 20 milioni di prestazioni ambulatoriali e diagnostiche non fatte, così come 1 milione di interventi chirurgici non effettuati, è un’altra pandemia, perché porterà ad avere ospedali con liste di attesa più lunghe e chirurghi che dovranno occuparsi di patologie in stato più avanzato, per i quali servirà stanziare più fondi, sia per riprendere le prestazioni ambulatoriali ma anche per i ricoveri, che inevitabilmente cresceranno”. A spiegarlo è Pierpaolo Sileri, Sottosegretario alla Salute, che anticipa all’agenzia Dire come il ministero si sta muovendo per recuperare le liste di attesa. “Sono rimasti indietro anche gli screening, come quelli della mammella, e tanti altri, per questo bisogna agire al meglio- sottolinea Sileri. Il ministero della Salute ha già stanziato mezzo miliardo di euro- precisa- ma stiamo lavorando con un gruppo di lavoro, sempre qui al ministero, che ha raccolto le istanze delle Regioni, proprio per colmare il gap e stanziare ancora più risorse. Prima finisce l’ondata Covid e, cerchiamo di impedire una possibile nuova ondata, e prima sarà possibile recuperare- mette in chiaro Sileri. La gradualità anche nella dismissione delle misure contro il virus ci consentirà di non fare alcun passo indietro e di girare, finalmente, l’ultima pagina della gestione del Covid da pandemia a gestione ordinaria- conclude il sottosegretario. (Org/ Dire) 17:47 16-02-22