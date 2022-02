Torino: tradito dal buco nei pantaloni

Arrestato dopo aver derubato tre negozi in centro

Due negozi in via Roma e uno a Porta Nuova sono stati presi di mira dall’uomo, un ventenne senegalese, ma il buco nel pantalone all’altezza del gluteo lo ha tradito permettendo agli agenti della Squadra Volante di fermarlo e arrestarlo per furto.

Poco prima delle 14 di mercoledì, gli agenti della Squadra Volante intervengono in un negozio di via Roma per il furto di un profumo perpetrato da un uomo che si è allontanato in direzione di Piazza Carlo Felice. Mentre sono nel negozio, gli agenti vengono informati da personale di un’attività commerciale attigua di essere stati derubati a loro volta da un uomo con le stesse descrizioni. Il soggetto si è impossessato di due zaini prima di darsi alla fuga.

Le ricerche dell’uomo grazie alle indicazioni fornite dalle parti lese portano gli agenti a rintracciare l’uomo in corso Vittorio Emanuele II nei pressi di Porta Nuova. Il cittadino straniero viene trovato in possesso del profumo e dei due zaini, all’interno di uno dei due i poliziotti trovano sei portafogli e due borse a tracolla della stessa marca. Fatto che li conduce a un’attività commerciale ubicata all’interno della Stazione Porta Nuova. Qui gli agenti verificheranno che anche questo negozio era stato oggetto della razzia del cittadino straniero. Complessivamente nei diversi colpi, l’uomo si era impossessato di accessori per oltre 440 euro.