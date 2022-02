(DIRE) Roma, 27 Feb. – In corso alla Farnesina una riunione di coordinamento, presieduta dal ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, con l’ambasciata d’Italia a Kiev dopo l’ennesima notte di bombardamenti in Ucraina. Nel pomeriggio Di Maio partecipa a G7 esteri e al Consiglio Affari Esteri, entrambe riunioni straordinarie convocate in formato virtuale. (Ran/Dire) 10:42 27-02-22