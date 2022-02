Uraina. Notte a Kiev: ‘ci bombardano con tutto quello che hanno’

(DIRE) Roma, 27 Feb. – “Tra qualche minuto dalla Russia arriverà qui su Kiev tutto quello hanno; che Dio ci benedica”: così fonti della Dire nella capitale dell’Ucraina prima dell’inizio di una nuova offensiva di bombardamenti, con le sirene dell’allarme che hanno cominciato a suonare attorno alla mezzanotte, ora locale.

Oggi dalla città, attraverso reti sociali legate ai servizi di soccorso e di difesa, sono giunte immagini di esplosioni e automobili in fiamme. Uno dei video è stato girato ieri sera nel quartiere di Darnytskyi, alla periferia sud-orientale di Kiev. Il filmatomostra un veicolo in fiamme: si tratterebbe di un mezzo russo colpito in prossimità di un posto di blocco dell’esercito ucraino, mentre si avvicinava alla città. (Dire) 06:27 27-02-22