Roccalumera (Me). Scovato market della droga, giovane in arresto

Comando Provinciale di Messina – Roccalumera (Me) , 11/03/2022 18:08

I Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato, in flagranza di reato, un 33enne del circondario per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati, nello specifico, al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Roccalumera (Me) avevano notato un insolito movimento di persone nei pressi dell’abitazione del giovane e pertanto sono stati predisposti servizi di osservazione del luogo.

Questa mattina i militari dell’Arma di Roccalumera, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (Ct), ritenendo che all’interno dell’abitazione del 33enne potesse essere detenuta della sostanza stupefacente, hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, grazie anche al fiuto del segugio “King”, complessivamente 859 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana suddivisa in dosi, nonché 34 grammi di cocaina anch’essa frazionata in dosi, abilmente occultati nella camera da letto, nell’autovettura e nelle pertinenze della casa nonché due bilancini di precisione e la somma, in diverse banconote di piccolo taglio, di 550 euro, verosimilmente provento dell’attività criminosa.

La droga, le banconote e tutto il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. La sostanza stupefacente è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio ed il 33enne è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

comunicato stampa – fonte: https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/scovato-market-della-droga-giovane-in-arresto