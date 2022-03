La Spezia, soccorso a persona in arrampicata sportiva

I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Portovenere sulla falesia di roccia del Muzzerone per soccorrere una persona. La Sala Operativa VVF spezzina aveva infatti ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un arrampicatore sportivo, il quale ha segnalato la presenza della compagna di cordata in difficoltà sulla Parete Striata lungo la via di arrampicata sportiva “Ossi di Seppia”.

Sette unità VVF, composte in parte da personale SAF (Soccorso Alpino Fluviale), e tre automezzi, fra i quali un mezzo attrezzato con materiale specifico per soccorso in zona impervia hanno effettuato il recupero in perfetta sinergia con gli operatori del Soccorso Alpino della Stazione di La Spezia. La donna è stata salvata in ottime condizioni di salute.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78323