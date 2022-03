Festa di San Patrizio. Il verde domina anche in Florida

La Festa di San Patrizio si caratterizza negli USA, così come in ogni altra parte del mondo in cui viene festeggiata, in quanto si distingue per l’immenso utilizzo del colore verde. Colore favorito dal popolo irlandese.

Abiti di colore verde e trifogli ovunque oltre che fiumi di birra rigorosamente irlandese. Ogni cosa si colora di verde, dal cibo alle case. La Festa di San Patrizio commemora l’avvento del cristianesimo in Irlanda durante il V secolo D.C. proprio grazie a Patrizio, in quel periodo Vescovo in Irlanda.

La Festa di San Patrizio in Florida, non dura un solo giorno e consta di molteplici tanti micro eventi rappresenta l’Irish Festival in cui si esibiscono famosi cantanti e musicisti irlandesi. Le strade sono straripanti d’allegria, i pub colorati di verde. Nelle piazze occupate da bancarelle d’artigianato, si svolgono spettacoli d’intrattenimento e d’arte. Il festival offre anche un sacco di attività per i bambini, come pagliacci, pittura del viso, scivoli e pareti di arrampicata. Il St Patricks Day di Miami offre anche tantissime e differenti attività per i bambini: pagliacci, possibilità di paint del viso del viso, pareti per l’arrampicata libera, giostre e scivoli.

Il 17 Marzo è la giornata dedicata all’Irlanda che con i suoi immigrati contribuì a far degli Stati Uniti un grande Paese. La festa di San Patrizio è una festa cristiana inserita anche nel calendario liturgico della Chiesa Cattolica che ricorre spesso durante il periodo della Quaresima Pasquale.

Marilena Alescio