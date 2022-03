Expo 2020. Zurino (IEF) incontra a Dubai Rashid Al Habtoor

(DIRE) Roma, 20 Mar. – Il Presidente del Forum Italiano dell’Export, Lorenzo Zurino ha incontrato questa mattina Rashid Al Habtoor, CEO & President of Al Habtoor Trading Enterprises. Rashid Al Habtoor, è uno dei più importanti imprenditori nel settore immobiliare (costruzione, ingegneria), ospitalità, food, automotive.

Un incontro bilaterale, in occasione dell’Expo2020, per parlare di Business e dell’introduzione del Made in Italy a Dubai, che precede l’evento di domani, Lunedì 21 Marzo 2022, organizzato presso l’Al Habtoor Palace, dal Forum. L’iniziativa che prenderà il via alle ore 11.00, sarà infatti introdotta dal Presidente del Forum Italiano dell’Export, Lorenzo Zurino; seguito da Nicola Lener, Ambasciatore d’Italia in Abu Dhabi; Fahad Al Gergawi, Ceo Dubai Investment Development Agency – Dubai FDI e Massimo Falcioni, Ceo Etihad Credit Insurance. (Rai/ Dire) 16:01 20-03-22