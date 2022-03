Afghanistan, i Talebani chiudono le assicurazioni. Il Governo Islamico, ha comunicato in una lettera, che si sospenderanno tutte le compagnie che lavorano in territorio Asiatico, fino a data destinarsi. Perché questa mossa? Per un fatto di risparmio, per via delle casse vuote di Kabul. Molte aziende statali e private non versano contributi da molto tempo, la società afghana sta attraversando una crisi senza precedenti, non solo sul livello economico, ma anche sociale. Le aziende sono diventate un peso per lo stesso paese, un paradosso, da risorsa essenziale sono mutate in costo, un grave problema per il piano economico-politico e per i cittadini.

