USA, Tornado devasta New Orleans

09:30 – Un tornado ha attraversato New Orleans, portando distruzione in tutta la città, 18 mila rimasti senza corrente elettrica. Pali della luce piegati come fuscelli e la gente per strada di notte con le torce. Il quartiere più colpito è Arabi, i servizi d’emergenza ed i vigili del fuoco hanno soccorso i feriti e sono in cerca di persone intrappolate.

“Le agenzie statali stanno assistendo i funzionari locali secondo necessità mentre valutano i danni e gli impatti di questi tornado“, ha dichiarato John Bel Edwards, Governatore della Louisiana.