Energia. Zaia: Ben venga attività di verifica GDF sui prezzi

(DIRE) Venezia, 24 Mar. – “Mi complimento col piano annunciato in Senato dal comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana. E’ l’intervento che tutti noi auspicavamo. Ben venga questa attività di verifica. Alcuni prezzi, dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, sono dichiaratamente incomprensibili e quindi qualora vi sia qualcuno che specula, mettendo in difficoltà la vita delle persone e il bilancio delle famiglie, è doveroso intervenire per fare chiarezza”. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, commenta il piano illustrato dal generale Zafarana sui controlli dei prezzi dell’energia, che si baserà su verifiche delle comunicazioni relative ai prezzi medi di acquisto, produzione e vendita dell’energia elettrica, del gas e del petrolio. Saranno inoltre intensificati i controlli sui territori per rilevare manovre speculative e infine è previsto un aumento delle pene per chi terrà condotte evasive. “A questa attività che mette in campo la Guardia di finanza, andrebbe aggiunto un intervento regolatorio sui mercati- aggiunge Zaia- in quanto le speculazioni sui prezzi delle commodities e dell’energia avvengono nelle piazze finanziarie mondiali attraverso l’acquisto o la vendita di determinati prodotti finanziari e derivati. Per puntare alla sovranità alimentare ed energetica, quanto mai necessaria viste le conseguenze economiche del conflitto in Ucraina, abbiamo bisogno di un freno alla speculazione finanziaria”. (Mac/ Dire) 18:17 24-03-22