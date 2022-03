Calcio. U19, poker dell’Italia alla Finlandia

Qualificazioni europee, Martedì sfida al vertice con il Belgio

(DIRE) Roma, 26 Mar. – Italia incontenibile. Al Myyrmäki Stadium di Helsinki, la Nazionale Under 19 strapazza i padroni di casa della Finlandia nella seconda gara della fase élite del Campionato europeo di categoria. Nel primo tempo, a segno prima con Miretti su rigore e poi due volte con Gnonto; Casadei, all’esordio, porta a quattro le reti per gli Azzurrini che con questa vittoria raggiungono il Belgio in vetta al Gruppo 5, avversaria nell’ultimo incontro di martedì prossimo (alle 16.30, in diretta streaming sul sito della FIGC) che sarà decisivo per la qualificazione alle fasi finali del Campionato.

Nell’altro match del Gruppo 5, la Germania, in vantaggio di due gol proprio sul Belgio e con molte occasioni successive per incrementare il bottino, si fa incredibilmente raggiungere nel secondo tempo (2-2). Nella sfida con i ‘diavoletti rossi’ si deciderà quale squadra conquisterà il primo posto in classifica, unica piazza disponibile per accedere alle fasi finali dell’Europeo di categoria in programma dalla metà di giugno in Slovacchia. (Res/ Dire) 20:36 26-03-22