10:20 – A causa di un vasto incendio che ha colpito l’area di Boulder, è stato emesso un ordine di evacuazione per almeno 19 mila persone in Colorado. Al momento le autorità locali riferiscono che non vi sono feriti, ma le fiamme sono in crescita. Si prevede un miglioramento delle condizioni meteo che dovrebbe favorire lo spegnimento dell’incendio. (fonte tgcom24)