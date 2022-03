Ucraina. Fontana: Prefettura stima meno arrivi, noi comunque siamo pronti

(DIRE) Milano, 30 Mar.- “La Prefettura ha abbassato i numeri delle attese dei profughi che ci dobbiamo aspettare”, dice il presidente lombardo Attilio Fontana a margine della partenza del primo convoglio umanitario, organizzato da Fondazione Fiera Milano e Fondazione Progetto Arca e diretto alla Fiera di Varsavia, il più grande centro di accoglienza dei rifugiati ucraini. Ad ogni modo “noi siamo pronti a ogni evenienza, mi auguro che la guerra finisca tra un’ora e quindi non ci siano più queste necessità, ma – sottolinea il presidente – comunque c’è la consapevolezza di poter andare anche oltre i numeri previsti”. L’accoglienza quindi “mi sembra che stia andando bene- aggiunge- anche perché adesso anche gli arrivi sono più controllati”. Inizialmente “pensavamo potessero arrivare fino a 100.000 persone in Regione- conclude- l’organizzazione sta andando in quella direzione”. (Run/ Dire) 10:44 30-03-22