Cultura Milano. Sala: 150 espositori al MIART, segno di ripresa

Fontana: ‘Tanta genete a dimostrazione della volontà città”

(DIRE) Milano, 31 Mar. – Il Miart di Fiera Milano City “è uno dei segni di ripresa. Mi hanno detto che quest’anno ci sono 150 espositori. Sono tornate anche gallerie molto importanti che avevano disertato per ovvie ragioni. Le premesse ci sono, mi dicono che già stanno vendendo bene quindi speriamo”. Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la sua visita al Miart di Fiera Milano City. Si tratta, secondo il sindaco, di “un tassello” per il ritorno alla normalità. Anche perché “in una città contemporanea come Milano l’arte moderna e contemporanea sono di una grandissima importanza”.

Al Miart c’era anche il presidente lombardo Attilio Fontana: “La presenza di così tanta gente e il successo che Miart sta dimostrando è anche la prova della volontà di Milano, della Lombardia e dell’Italia, di guardare al futuro ancora con entusiasmo”, le sue parole. “Mi devo complimentare con chi ha organizzato – aggiunge – con chi ha saputo guardare oltre le difficoltà e spero veramente che sia anche questo un mezzo per superare le difficoltà”.

Un primo passo per una nuova normalità? “Uno dei tasselli- conclude- adesso il virus c’è ancora, si deve prestare molta attenzione, ma il grande lavoro che è stato fatto in questi anni ha contribuito abbastanza a renderlo meno preoccupante”. (Run/ Dire) 19:25 31-03-22 (foto di repertorio)