(DIRE) Roma, 6 Apr. – “Il governo e la politica devono dare fiducia. Occorre fiducia, per darla bisogna mettere il governo in condizione di poter affrontare queste due sfide: continuare con la normalita’ e affrontare l’emergenza. Per questo ci vuole unita’ e fiducia e’ quello che dobbiamo dare tutti insieme”. Cosi’ il premier Mario Draghi. (Rai/ Dire) 19:39 06-04-22