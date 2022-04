Catania fallito, è fuori dalla Serie C: ripartirà dai dilettanti

Non scenderà in campo nelle ultime 3 partite di campionato

(DIRE) Rom, 9 Apr. – Il Catania è stato estromesso dal campionato di Serie C. La Lega Pro e la FIGC non hanno dato il via libera al contributo straordinario richiesto dal Tribunale di Catania.

Il club rossoazzurro è ufficialmente fallito e ripartirà in estate dai Dilettanti. Il tribunale di Catania ha ufficializzato la cessazione dell’esercizio provvisorio del club siciliano. “Trattandosi di vicenda di particolare interesse sociale- si legge in una nota- si comunica che in data odierna il Tribunale di Catania sezione fallimentare ha disposto la cessazione dell’esercizio provvisorio del ramo caratteristico di azienda calcistica della Calcio Catania s.p.a”.

Il Catania dunque viene escluso dal Girone C del campionato e non scenderà in campo nelle ultime tre partite della stagione regolare. Verranno azzerati i punti in classifica delle altre che avevano giocato contro il Catania. (Pic/ Dire) 15:56 09-04-22