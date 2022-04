In Florida la 45° edizione del Galà del Circolo Italiano di Palm Beach

Il 13 Marzo 2022, “Il Circolo” l`organizzazione culturale italiana di Palm Beach, ha celebrato il 45° Gala all’ esclusivo “The Breakers Resort” di Palm Beach. L ‘evento è stato organizzato in maniera impeccabile dai membri del Consiglio del Circolo: Antonella Brancaccio-Balzano e Chris Salamone . A dare il benvenuto ai tanti ospiti e’ stato il Presidente del Circolo Paul G. Finizio che ha poi lasciato il podio agli organizzatori quali coordinatori e presentatori dell’ articolato programma. L`avvocato Antonella Brancaccio ha espresso parole di apprezzamento nei confronti dei tanti ospiti presenti e parole di elogio per gli sponsor, evidenziando la massiccia partecipazione con il tutto esaurito ad un mese dall’evento. Il Vicepresidente Chris Salamone ha parlato dell’ entusiasmo dei soci nel tornare alla normalità partecipando nuovamente al Gala dopo un anno di stop , causa covid. I premiati di questa edizione sono stati il ​​Console Generale d’Italia a Miami Cristiano Musillo che ha ricevuto il Premio per il servizio pubblico diplomatico, all’ex giocatore di baseball professionista Mike Pagliarulo ex coach dei Marlins ed attualmente dei National è stato conferito il Premio per lo sport, il Direttore Esecutivo della fondazione Yellow Ribbon di Gina Harrow e il Capitano medaglia d`oro dell’Esercito degli Stati Uniti Ben Harrow che hanno ricevuto il Premio per il servizio alla comunità.

I main sponsor del Gala sono stati Anthony and Dorothy Bardaro Charities Foundation, John Di Prato, John F. Scarpa Foundation, Horizon Public Adjusters, La Masseria, Worth Ave Association, The Paul Finizio Family and Law Firm, Cav. Vivian Cardia, Blastness U.S.A. e la National Italian American Foundation.

Dopo l’aperitivo e l’antipasto nel bellissimo cortile mediterraneo , la cena di gala si è tenuta in uno dei magnifici saloni del Breakers. Non sono mancate le aste dal vivo e l’ intrattenimento musicale con la straordinaria Orchestra di Gino De Marco e le performance del cantante lirico Carlos De Antonis dal programa America’s Got Talent , che ha cantato entrambi gli inni nazionali e il famoso “Nessun dorma”. Colonne illuminate con il tricolore, tavoli addobbati con stile ed eleganza (candelabro centrale in cristallo, fiori d’ avorio, tovaglia ecru` e fili argentati), hanno fatto da cornice ai momenti salienti del Gala. Erano presenti giornalisti della stampa locale ed internazionale, le interviste ai premiati e agli organizzatori sono state realizzate dalla giornalista italiana Marilena Alescio de “Il Metropolitano” . Mons. Gerald Barbarito, Vescovo della Diocesi di Palm Beach ha inviato una lettera per ringraziare “Il Circolo” ed in particolare Antonella Brancaccio e Chris Salamone per lo straordinario contributo alla divulgazione e promozione della tradizione italiana. Il Circolo non ha trascurato l’ obiettivo benefico attraverso una raccolta fondi di grande successo a sostegno delle università locali e di altre istituzioni che promuovono la cultura e la lingua italiana. Il tutto si è concluso all’ insegna del divertimento, con gli ospiti in pista a ballare sulle indimenticabili note di “My Way” e “ Nel blu dipinto di blu . Appuntamento al prossimo anno con il Gala del Circolo Italiano di Palm Beach.