Green Pass. Rezza: Ha diminuito rischio contagio e aumentato coperture vaccinali

(DIRE) Roma, 12 Apr. – “Il Green pass ha svolto egregiamente la sua funzione nei mesi scorsi: soprattutto con la circolazione della variante delta è stato un ottimo strumento per diminuire il rischio di contagio, in particolare nei luoghi chiusi. Anche nei confronti della variante omicron, anche se la protezione del vaccino contro l’infezione non è del 100%, magari si raggiunge il 50%, il rischio di trasmissione dell’infezione grazie alla vaccinazione tende a diminuire. Oltretutto il Green pass, e lo diciamo tra virgolette, in senso buono, è stato strumentalmente utilizzato per aumentare le coperture vaccinali.

Credo che questo compito l’abbia assolto in maniera egregia”. Lo ha detto il direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, a margine della conferenza stampa sulla prosecuzione della campagna vaccinale e somministrazione della seconda dose di richiamo del vaccino anti Covid-19. L’evento si è tenuto presso l’Auditorium ‘Cosimo Piccinno’ del ministero della Salute. “E’ però chiaro- ha tenuto a precisare Rezza- che eventuali decisioni sull’utilizzazione futura del Green pass non possano essere prese ora. Spettano alle autorità politiche, non siamo noi che, da tecnici, possiamo decidere”. (Fde/ Dire) 18:13 12-04-22