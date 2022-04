Trieste, scontro tra mezzi pesanti sulla A4

Questa mattina, una decina di minuti dopo le 9.30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Latisana è intervenuta al KM 467+200 dell’autostrada A4, in direzione Venezia, per un incidente stradale tra due mezzi pesanti. All’arrivo dei Vigili del Fuoco gli autisti dei due autoarticolati erano già usciti dai mezzi, uno dei due ha avuto bisogno delle cure del personale sanitario del 118 ed è stato trasportato all’ospedale.

I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza i mezzi e l’area dell’incidente. Per permettere le operazioni di soccorso e sgomberare le corsie dai mezzi e dal loro carico che si era rovesciato sull’asfalto, l’autostrada in direzione Venezia è rimasta chiusa al traffico per l’intera durata dell’intervento.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=78939