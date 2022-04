Fisco. Bernini (FI): No aumento tasse è impegno da rispettare

(DIRE) Roma, 14 Apr. – “Forza Italia si batte contro l’aumento delle tasse, non certo per favorire l’evasione fiscale, come dimostra la proposta che abbiamo presentato a Draghi sul catasto, e che prevede la totale emersione degli immobili fantasma. Non c’è dunque alcuna pantomima in atto da parte del centrodestra, ma solo la volontà di scongiurare i timori di una patrimoniale occulta che potrebbero fin da ora condizionare negativamente il mercato immobiliare. La nuova recessione alle porte deve rafforzare l’impegno di non ricorrere alla leva fiscale, e noi siamo al governo per farlo rispettare”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 19:28 14-04-22