Fisco. Cattaneo (FI): Extragettito imposte per ridurre IRAP

Rendere strutturale taglio delle accise

(DIRE) Roma, 23 Apr. – “I 39,7 miliardi di imposte e contributi che quest’anno lo Stato incasserà in più rispetto al 2021, così come si legge nel DEF, vengano interamente utilizzati per cancellare l’IRAP e rendere strutturale il taglio delle accise. In una fase così delicata dal punto di vista socio-economico è indispensabile sostenere la crescita ed evitare che si deprimano i consumi, venendo incontro così alle esigenze di famiglie e imprese.

Forza Italia sosterrà con forza queste misure e chiederemo che si anticipino i tempi per una revisione totale della spesa pubblica. Di fronte a un naturale innalzamento dei tassi di interesse da parte della BCE, anche per contrastare la spirale inflazionistica che si è innescata in questi ultimi mesi, è necessario rivedere ogni singolo capitolo di spesa pubblica, tagliando quanto prima gli sprechi e investendo maggiormente e meglio lì dove è necessario.

Un Governo saggio lavora per salvaguardare il presente ma soprattutto per non compromettere il futuro”. Lo dichiara , in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro. (Vid/ Dire) 19:54 23-04-22