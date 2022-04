Francia. Exit poll presidenziali: Macron avanti col 58,2%

21.30 – Col 58,2% delle preferenze il Presidente francese Emmanuel Macron è in testa al ballottaggio delle elezioni presidenziali francesi. Marine Le Pen, la sfidante, è al 41,8%. E’ quanto emerge dai primi exit poll diffusi da France 2 in base ai quali ci sono oltre 17 punti di distacco. Emmanuel Macron, in pratica, ha ormai vinto le elezioni presidenziali. Un successo riconosciutogli anche dalla sua sfidante che rappresenta la destra francese. Il neo Presidente della Francia si avvia così al suo secondo mandato anche se in confronto con la sua prima elezione all’Eliseo ha perso oltre due milioni di preferenze. E’ la prima volta che un Presidente uscente viene rieletto.

FMP