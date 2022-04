Ambiente. ONU: usiamo 50 mld ton sabbia e ghiaia ogni anno, ripensare uso

Muro alto 27 mt e largo 27 mt attorno a Terra, gravi impatti ecosistema

(DIRE) Roma, 26 Apr. – 50 miliardi di tonnellate: sufficienti per costruire un muro largo 27 metri e alto 27 metri attorno al pianeta Terra. Questo è il volume di sabbia e ghiaia che utilizziamo ogni anno, rendendole la seconda risorsa più utilizzata al Mondo dopo l’acqua. “Data la nostra dipendenza, la sabbia deve essere riconosciuta come risorsa strategica e vanno ripensate la sua estrazione e il suo utilizzo”.

Così il nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) ‘2022 Sand and Sustainability: 10 Strategic Recommendations to Avert a Crisis’. Estrarre la sabbia in aree dove svolge un ruolo attivo, come fiumi, ecosistemi costieri o marini, infatti, “può causare erosione, salinizzazione delle falde acquifere, perdita di protezione contro le mareggiate e impatti sulla biodiversità, rappresentando una minaccia per i mezzi di sussistenza” delle comunità, “minacciando approvvigionamento idrico, produzione alimentare, pesca e industria del turismo”.

Secondo il rapporto delle Nazioni unite, “la sabbia deve essere riconosciuta come risorsa strategica, non solo come risorsa un materiale per la costruzione, per i suoi molteplici ruoli nell’ambiente”. Il rapporto raccomanda quindi come governi, industrie e consumatori “dovrebbero valutare la sabbia in un modo che ne riconosca il vero valore sociale e ambientale”. Ad esempio, “mantenere la sabbia sulle coste può essere il più conveniente strategia di adattamento ai cambiamenti climatici grazie al modo in cui protegge dalle mareggiate e gli impatti dell’innalzamento del livello del mare” e tali servizi naturali “dovrebbero essere presi in considerazione nel suo valore”.

“Le stime attuali indicano che stiamo utilizzando 40-50 miliardi di tonnellate di sabbia per anno, una media di 18 kg a persona al giorno”, segnala Pascal Peduzzi, direttore del Global Resource Information Database dell’UNEP, “non è possibile estrarre, trasportare e utilizzare tale volume senza generare enormi impatti ambientali e sociali. I nostri consigli mirano a risolvere questa sfida”. Il rapporto, infatti, propone 10 raccomandazioni per un uso sostenibile di sabbia e ghiaia, che si traducono in 43 azioni. (Ran/Dire) 10:30 26-04-22