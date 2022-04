Sicurezza. ‘Innovation Cybersecurity Summit’ con d’Incà, Mulè e Cavo Dragone

Giovedì28 Aprile dalle 09 a Palazzo Ferrajoli

(DIRE) Roma, 24 Apr. – Giovedì 28 Aprile dalle 9 alle 15 si terrà l'”Innovation Cybersecurity Summit”, indetto presso il Salone d’Onore di Palazzo Ferrajoli, realizzato e promosso da ANGI Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione la quale, per quest’ importante occasione di incontro e confronto sui temi dell’innovazione e della cybersicurezza ha coinvolto le maggiori autorità istituzionali, aziendali e accademiche.

La manifestazione, vedrà l’intervento delle seguenti autorità: Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento; Giorgio Mulè, sottosegretario al Ministero della Difesa; Giuseppe Cavo Dragone, Capo di Stato Maggiore della Difesa; Nunzia Ciardi, vicedirettore generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Alessandra Guidi, vicedirettore generale del DIS – Dipartimento Informazioni per la Sicurezza; Adolfo Urso presidente Copasir; Federico Mollicone, rappresentante dell’Intergruppo Parlamentare Innovazione.

Nel portare la loro testimonianza, in termini di tecnologie e investimenti, lato aziende interverranno alcuni dei massimi esperti della cybersicurezza tra cui: Gruppo Tim e Telsy Spa; Leonardo Spa; Accenture; Oracle Corporation; SOCYB (Italpol Cybersecurity Company); Bip Cybersec. Infine dal mondo start up e dai rappresentanti tecnico scientifici prenderanno parte: Andrea Toponi, Cyber Angels; Roberto Camerinesi, Cyber Evolution; Hassan Metwalley, Ermes; Lorenzo Bacciottini, Ing. Informatico Quantistico; Michele Colajanni, docente dell’Università di Bologna; Isabella Corradini, direttore scientifico Centro Ricerca Themis; Ilaria De Luca, avvocato consulente Privacy & DPO; Selene Giupponi, managing Director EU Security Inc & Membro del Consiglio Women4Cyber; Martina Castiglioni, responsabile Formazione & Orientamento Cyber 4.0 A coordinare i lavori Gabriele Ferrieri, presidente ANGI; Carlo Prosperi, membro del Comitato Scientifico di ANGI e Paolo Trebisonda, responsabile dipartimento cyber ANGI. (Com/Sim/ Dire) 09:09 25-04-22