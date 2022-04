Argentina, scoperti i resti dell’ultimo dinosauro carnivoro

09:25 – Nella provincia meridionale di Santa Cruz, un gruppo di paleontologi ha scoperto i resti di un enorme dinosauro carnivoro, considerato uno degli ultimi. Il ritrovamento è avvenuto grazie ad un team di scienziati del Consiglio nazionale argentino per la ricerca scientifica e tecnica e da due paleontologi giapponesi.

Le ossa sembrano appartenere al più grande megaraptoride conosciuto fino ad oggi. Il Consiglio nazionale ha teorizzato che questo esemplare abbia vissuto in Patagonia prima dell’estinzione. I paleontologi ritengono che il dinosauro fosse lungo tra i 9 ed i 10 metri e che pesasse circa 5 tonnellate.

Uno dei responsabili della scoperta, Mauro Aranciaga, ha detto:”Le ossa ci hanno aiutato a capire meglio l’anatomia dei megaraptor. Appartengono a una famiglia il cui scheletro non era come quello di un tirannosauro, grande ma pesante, ma erano animali leggeri. Vale a dire che le loro ossa non erano solide ma avevano un gran numero di cavità interne che le rendevano molto più leggere, qualcosa come un mattone cavo rispetto a uno solido. Il tratto più caratteristico di questi dinosauri erano le loro braccia: lunghe, gigantesche, sormontate da artigli lunghi fino a trentacinque centimetri, con i quali si deduce che afferrassero e facessero a pezzi le loro vittime. Erano la loro arma principale, poiché i denti erano affilati ma piccoli.“

I paleontologi avevano già alcune informazioni sulla famiglia megaraptor da scoperte precedenti di dinosauri di questo gruppo a Neuque’n. (fonte Rai News)