Mascherine: Confesercenti, provvedimenti all’ultimo non aiutano, consiglieremo comunque alle nostre imprese di farle usare ai dipendenti

“I provvedimenti in zona Cesarini, che arrivano all’ultimo minuto utile o quasi, non aiutano le imprese ad avere un quadro definito. A due giorni dal pensionamento delle mascherine, ancora non è chiaro, ad esempio, se i clienti delle sale da ballo avranno o meno l’obbligo di utilizzarle”. Così Patrizia De Luise, Presidente di Confesercenti.

“Anche per quanto riguarda il comportamento sui luoghi di lavoro, dovremo aspettare l’incontro del prossimo 4 maggio con Ministero e sindacati per capire come aggiornare i protocolli di sicurezza attualmente in vigore. In attesa di informazioni più esaustive, vista anche l’attuale situazione dei contagi, consiglieremo comunque alle imprese a noi associate di continuare a fare usare la mascherina ai propri dipendenti, a tutela della loro salute e di quella della clientela”.

Comunicato Stampa – Confesercenti